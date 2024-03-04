Экстренное совещание созвал аким Алматинской области

Для оценки ситуации в регионе после землетрясения аким Алматинской области Марат Султангазиев созвал экстренное совещание, передаёт BaigeNews.kz.

На данный момент обстановка в регионе стабильная, но оперативный штаб продолжает обсуждать планы дальнейших действий.

"Все системы жизнеобеспечения и департамент полиции области функционируют в штатном режиме. В свете возможных лавинных опасностей в горных районах рекомендуется быть бдительными и следовать указаниям местных властей. Школьники переходят на онлайн обучение, а пункты сбора населения остаются активными. Служба скорой медицинской помощи и медицинские учреждения работают в усиленном режиме для обеспечения необходимой помощи", - сообщили в акимате области.

Граждан просят не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.

Сильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали ближе к полудню 4 марта. Сейсмологи сообщили, что его магнитуда была 6,1.

После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.

Миннауки и высшего образования РК проинформировало об эвакуации студентов вузов в Алматы.

Аким мегаполиса поручил провести мониторинг состояния зданий и сооружений.

Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.

Полиция города переведена на усиленный режим работы.