Экстренное совещание созвал аким Алматинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Для оценки ситуации в регионе после землетрясения аким Алматинской области Марат Султангазиев созвал экстренное совещание, передаёт BaigeNews.kz.
На данный момент обстановка в регионе стабильная, но оперативный штаб продолжает обсуждать планы дальнейших действий.
"Все системы жизнеобеспечения и департамент полиции области функционируют в штатном режиме. В свете возможных лавинных опасностей в горных районах рекомендуется быть бдительными и следовать указаниям местных властей. Школьники переходят на онлайн обучение, а пункты сбора населения остаются активными. Служба скорой медицинской помощи и медицинские учреждения работают в усиленном режиме для обеспечения необходимой помощи", - сообщили в акимате области.
Граждан просят не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.
Сильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали ближе к полудню 4 марта. Сейсмологи сообщили, что его магнитуда была 6,1.
После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.
Миннауки и высшего образования РК проинформировало об эвакуации студентов вузов в Алматы.
Аким мегаполиса поручил провести мониторинг состояния зданий и сооружений.
Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.
Полиция города переведена на усиленный режим работы.
Самое читаемое
- Расчленила тело мужа и бросила в бочку: женщине вынесли приговор в Туркестанской области
- "Сергек" ошибочно фиксировала нарушения из-за смены часового пояса
- Сакен Бибосынов нокаутировал боксёра из Гонконга в бое за лицензию на Олимпиаду-2024
- Сильное землетрясение почувствовали в Алматы
- Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы