В Минздраве высказались о смене часового пояса в Казахстане

В Казахстане на всей территории страны с 1 марта будет введен единый часовой пояс. Это решение изначально вызвало много обсуждений, однако с точки зрения влияния на здоровье человека биологически правильный часовой пояс имеет большое значение, считают медики. О том, как смена часового пояса может повлиять на здоровье казахстанцев, высказались в Минздраве РК, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в Минздраве, организм человека в течение суток подвержен воздействию гормонов и фактически все процессы бодрствования, сна, активности, стресса, восстановления и в целом работы организма напрямую зависят от времени выработки и уровня гормонов.

"Суточный цикл выработки гормонов регулируется циркадными ритмами организма, которые в свою очередь запускаются и синхронизированы с природным, солнечным временем. Этот процесс не подвластен каким-либо другим внешним факторам. Своевременное восстановление организма, под воздействием гормонов, качество сна, этапы пробуждения и бодрствования, активности умственной деятельности, все эти процессы очень четко регулируются уровнем тех или иных гормонов и имеют строгий режим и цикличность", — считают врачи.

Специалисты отмечают, что суточные ритмы физиологических функций самые устойчивые.

"Каждый из нас знает, насколько важна роль биологических часов в организме, которой управляет часть головного мозга, именуемая гипоталамусом. Гипоталамус от зрительных нервов получает прямую информацию о смене света и тьмы, и отвечает за выделение главного регулятора циркадного ритма – гормона мелатонина. Мелатонин, иными словами – гормон сна, является как бы пусковой пружиной наших внутренних биологических часов. Он активизирует или подавляет выделение других гормонов (гормона роста, пролактина, кортизола). Гормон роста определяет процессы роста тела в детстве и подростковом периоде. Во взрослый период он приобретает значение в обмене минеральных веществ, жировом, углеводном, белковом обмене, и, что очень важно, регулирует выделение гормонов щитовидной железы, функции сердца, почек, психологическое состояние", — говорится в заявлении Минздрава.

Отмечается, что утром, после уменьшения концентрации мелатонина, становится больше кортизола, который подготавливает тело и ум к активности наступающего дня (повышает тонус сосудов, а это ведет к росту давления, учащает работу сердца, стимулирует обмен веществ и тому подобное).

По словам специалистов, нарушение режима в достаточно короткий период зачастую приводит к снижению иммунитета, повышенной утомляемости, снижению умственной деятельности и памяти и многих другим последствиям.

"Длительное пребывание в неестественном часовом поясе приводит конечно к адаптации организма, но имеет серьезные последствия для здоровья. Поэтому практическое использование времени, близкого к своему часовому времени разумно и необходимо в первую очередь для здоровья подрастающего поколения", — отмечается в сообщении.

Напомним, 20 января премьер-министр страны подписал изменения в постановление "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которому на всей территории республики будет один часовой пояс. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года. В полночь в первый день весны время на час назад переведут в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в регионах Абай, Жетысу и Улытау.

Ранее сообщалось о том, как повлияет перевод часов на расписание самолётов и поездов в Казахстане.