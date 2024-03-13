Действия суда комментировать не могу - глава Минюста о слушании по делу Бишимбаева

Министр юстиции Азамат Ескараев, отвечая на вопросы журналистов, в кулуарах Мажилиса отказался комментировать действия суда по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Представители СМИ не были допущены в зал суда во время предварительных слушаний. Журналисты были размещены в отдельном зале, где шла трансляция судебного процесса.

"Действия суда комментировать не могу. По закону, если открытое (судебное разбирательство - прим.редакции), соответственно, в рамках имеющихся возможностей, должны предоставлять (допуск СМИ – прим.редакции)", - сказал Ескараев, отвечая на вопрос корреспондента BaigeNews.kz.

Недопуск СМИ к залу судебного заседания прокомментировали и в Генпрокуратуре.

Суд ранее опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что журналистов ограничивают в правах, не пуская в зал заседания, где рассматривают дело экс-министра Куандыка Бишимбаева.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).



Бишимбаев заявил, что не признает вину. Его адвокаты настаивали на следственном эксперименте.

Во время предварительных слушаний стало известно, что Бишимбаев шантажировал Салтанат Нукенову интимным видео. Также стали известны детали смерти Нукеновой в день убийства.

Суд отклонил все ходатайства стороны защиты Бишимбаева, кроме ходатайства о суде присяжных. Главное судебное разбирательство пройдет 27