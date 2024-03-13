Это не ток-шоу - в Генпрокуратуре прокомментировали, почему журналистов не впустили в зал суда по делу Бишимбаева

Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев прокомментировал недопущение представителей СМИ в зал суда во время предварительных слушаний по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты были размещены в отдельном зале, где шла трансляция судебного процесса.

"В суде должен быть порядок. Это не ток-шоу или телешоу. Гласность обеспечивается. Вам выделили экран. В прямом эфире вы можете наблюдать за всем, что происходит в зале суда. Все что есть показывается", - сказал Чиндалиев в кулуарах Мажилиса.

Помимо этого, он прокомментировал ранее опубликованное заявление Генпрокуратуры об ответственности за распространение ложной информации по делу Куандыка Бишимбаева.

Чиндалиев пояснил, что заявление было опубликовано, чтобы не было ложной информации.

"Кто-то может перевернуть какие-то факты. Дело имеет большой общественный резонанс и любое слово, сказанное неосторожно, может повлечь какие-то последствия. Поэтому я вас тоже призываю, чтобы таких фактов не было. Сейчас просто предупреждается, это не говорит о том, что есть такие факты", - сказал Чиндалиев.

Суд ранее опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что журналистов ограничивают в правах, не пуская в зал заседания, где рассматривают дело экс-министра Куандыка Бишимбаева.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).



Бишимбаев заявил, что не признает вину. Его адвокаты настаивали на следственном эксперименте.

Во время предварительных слушаний стало известно, что Бишимбаев шантажировал Салтанат Нукенову интимным видео. Также стали известны детали смерти Нукеновой в день убийства.

Суд отклонил все ходатайства стороны защиты Бишимбаева, кроме ходатайства о суде присяжных. Главное судебное разбирательство пройдет 27 марта.