Суд над Бишимбаевым: почему журналистов не пускают в зал заседаний

По словам Жумаксанова, в межрайонном суде Астаны рассматривают сразу четыре уголовных дела.

"Говорят о том, что не всех желающих запускают в зал заседания, хотя были свободные места. Якобы кому-то отдали предпочтение, а кому-то нет. В межрайонном суде по уголовным делам пять залов судебных заседаний. Одновременно рассматриваются четыре уголовных дела, по одному из которых в качестве подсудимых проходят 32 человека, по другому - девять человек и по третьему - восемь человек. И четвёртое - это дело Бишимбаева, где проходят два подсудимых. Данное дело рассматривают в этом зале, потому что здесь не вместятся ни 32, ни девять, ни восемь человек. А пятый зал мы вчера предоставили для всех желающих, чтобы они могли посмотреть трансляцию судебного заседания по делу Бишимбаева", - сказал Елдос Жумаксанов.

Он подчеркнул, что информация о предпочтениях при входе в зал заседания не соответствует действительности.

"Что касается того, что у кого-то из сторон больше людей присутствует, а у кого-то меньше. На стороне подсудимого Бишимбаева один общественный защитник, у второго подсудимого Байжанова тоже один общественный защитник и вместе на двоих они имеют пять адвокатов. Количество адвокатов по закону не ограничено. Соответственно, уже семь человек. Плюс судья, два прокурора и секретарь судебного заседания. На стороне потерпевших: один общественный защитник и, по-моему, четыре адвоката. Это уже 16 человек. И плюс, согласно правилам конвоирования, на одного подсудимого требуются минимум два конвоира. Соответственно, если два подсудимых, то четыре конвоира. У этого зала вместимость примерно 19-20 человек, что так и выходит у нас по количеству присутствующих", - объяснил Жумаксанов.

Относительно вопросов о безопасности и ограничениях по участию в процессе, Жумаксанов подчеркнул, что суд обязан обеспечить участие только участников рассматриваемого уголовного дела.

"По закону суд обязан обеспечить участие только участников рассматриваемого уголовного дела. Все остальные - это зрители, слушатели, которые имеют право на гласность и открытость процесса. Процесс проходит в открытом режиме и гласность соблюдается. Со стороны департамента и суда организовано два зала, в одном из которых любой желающий может присутствовать, идёт прямая видео- и аудиотрансляция судебных заседаний, где они видят и слышат кто и что говорит. Журналисты - это не участники процесса. Есть пакт о гражданских правах и декларация о правах человека, в которой прописана гласность и открытость. Гласность и открытость у нас обеспечиваются. А желание зайти в сам зал заседания, к сожалению, в силу физической и технической возможности, воплотить нельзя. Но есть прямая трансляция в другом судебном зале", - отметил он.

Жумаксанов подчеркнул, что отбор присяжных заседателей, как того требует УПК, будет проводиться в закрытом режиме для обеспечения безопасности и беспристрастности процесса. И после отбора будет рассмотрена возможность проведения судебного заседания в более просторном зале.

"После того как состоится отбор, если у нас будет возможность, то мы рассмотрим вопрос о проведении судебного заседания в большем зале. Некоторые политологи и блогеры предлагают провести судебный процесс в Конгресс-холле или актовом зале школы или акимата, но это невозможно. Потому что есть требования безопасности как в отношении участников процесса, так и в отношении подсудимых, находящихся в зале суда", - заключил Елдос Жумаксанов.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.

Бишимбаева обвиняют пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).



Бишимбаев заявил, что не признает вину.

Зачитывая обвинительный акт прокурор сообщила, что Бишимбаев заставил жену сняться в интимном видео.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Родные убитой опасались, что дело могут "замять".