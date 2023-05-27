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Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть
Обладатель лучшего голоса планеты, казахстанец Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram поделился своими детскими фотоснимками, передаёт BaigeNews.kz.
Певец рассказал, что на фото ему 11 лет.
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Подписчики пришли в восторг от такого подарка своего кумира, отметив, что "даже в 11 лет заметно, что Димаш — элегантный артист".
"Такой красавчик: 11-летний и уже видно, как ты серьезно относишься к своей музыке". "Димаш, можно сказать, ты совсем не изменился… ну разве что чуточку… Такой же милый". "Подросток , кому судьба открыла все дороги к миру музыки. А дорога эта трудная, своими препятствиями и планками. Ты смог всё это преодолеть и вот перед глазами твои прекрасные воспоминания. Жизнь тем и хороша, когда всё в прошлом у тебя — мило и красиво".
Напомним, на днях Димаш Кудайберген отметил свой день рождения. Всемирно известнмоу певцу и композитору исполнилось 29 лет. Ко дню рождения артист выпустил новый клип на композицию "Omir", в котором рассказал о своей жизни.
Ранее Димаш Кудайберген уже радовал поклонников выходом нового клипа. Как выразились фанаты, это целый "космический блокбастер" на композицию "Together", где музыку написал младший брат Абильмансур, а в самом клипе вместе с братьями снималась сестрёнка Раушан.
Кстати, как отмечают критики, каждый выпущенный Димашем клип, отличается глубоким смыслом. К примеру, много шума среди поклонников наделал клип под названием "The Story of One Sky", который вышел в сентябре прошлого года.
Фильм снят по мотивам рассказа, написанного самим Димашем, по его же сценарию. Подробнее о философском сюжете клипа о мире и войне можно почитать здесь.
Позже на встрече с фанатами в Китае молодой композитор рассказал о глубоком смысле клипа "The Story of One Sky" и поделился своими мыслями и рассуждениями о войне.
А ещё не так давно Димаш Кудайберген в своём Instagram поделился фото с президентом Казахстана. Исполнитель сообщил, что летит вместе с главой государства после важной командировки
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