Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Обладатель лучшего голоса планеты, казахстанец Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram поделился своими детскими фотоснимками, передаёт BaigeNews.kz.

Певец рассказал, что на фото ему 11 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Подписчики пришли в восторг от такого подарка своего кумира, отметив, что "даже в 11 лет заметно, что Димаш — элегантный артист".

"Такой красавчик: 11-летний и уже видно, как ты серьезно относишься к своей музыке". "Димаш, можно сказать, ты совсем не изменился… ну разве что чуточку… Такой же милый". "Подросток , кому судьба открыла все дороги к миру музыки. А дорога эта трудная, своими препятствиями и планками. Ты смог всё это преодолеть и вот перед глазами твои прекрасные воспоминания. Жизнь тем и хороша, когда всё в прошлом у тебя — мило и красиво".

Напомним, на днях Димаш Кудайберген отметил свой день рождения. Всемирно известнмоу певцу и композитору исполнилось 29 лет. Ко дню рождения артист выпустил новый клип на композицию "Omir", в котором рассказал о своей жизни.

Ранее Димаш Кудайберген уже радовал поклонников выходом нового клипа. Как выразились фанаты, это целый "космический блокбастер" на композицию "Together", где музыку написал младший брат Абильмансур, а в самом клипе вместе с братьями снималась сестрёнка Раушан.

Кстати, как отмечают критики, каждый выпущенный Димашем клип, отличается глубоким смыслом. К примеру, много шума среди поклонников наделал клип под названием "The Story of One Sky", который вышел в сентябре прошлого года.

Фильм снят по мотивам рассказа, написанного самим Димашем, по его же сценарию. Подробнее о философском сюжете клипа о мире и войне можно почитать здесь.

Позже на встрече с фанатами в Китае молодой композитор рассказал о глубоком смысле клипа "The Story of One Sky" и поделился своими мыслями и рассуждениями о войне.

А ещё не так давно Димаш Кудайберген в своём Instagram поделился фото с президентом Казахстана. Исполнитель сообщил, что летит вместе с главой государства после важной командировки