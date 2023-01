Главная

Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне Сегодня, 16:21

Фото: кадр из клипа "The Story of One Sky"

В сеть попало видео со встречи всемирно известного казахстанского певца и композитора Димаша Кудайбергена со зрителями во время кинофестиваля Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в эти дни в Мумбаи, передаёт BaigeNews.kz. Судя по видео, у поклонников была возможность не только сфотографироваться со своим кумиром, который, кстати, вошёл в состав жюри грандиозного мероприятия, но и задать ему интересующие вопросы. Они, кстати, в основном звучали на английском и казахском языках. Перед тем, как пооткровенничать с аудиторией, Димаш исполнил нашумевшую композицию "История одного неба", на которую в сентябре прошлого года снял клип с глубоким смыслом по своему же сценарию. "Откуда вы черпаете вдохновение, когда пишете песню?", — спросили артиста поклонники. "Все наши способности и таланты приходят к нам свыше, от Бога и высших сил. Это загадка даже для меня, — признался Димаш. — Всякий раз, когда я сажусь писать песню или рассказ, это просто приходит мне в голову. Это не то, что мы можем спланировать или сказать точно, напишу ли я что-либо в этом настроении. Это чудо и благословение". Также у артиста интересовались смыслом его нового клипа, его отношением к войне и верит ли он, в то, что своей музыкой сможет повлиять на умы других людей, принимающих важные для мира решения. Димаш Кудайберген признался, что мечтал создать что-то похожее на "Историю одного неба", когда ему исполнилось 25 лет. И уже тогда начал работать в этом направлении. "Три года назад, когда мне было 25, я начал писать песни и приступил к созданию проекта, который получил название "История одного неба". Его самая большая миссия — рассказать миру о своих чувствах, когда мне приходится видеть так много войн по всему миру. Нам необходимо сделать всё возможное и показать всем на планете, что нужно уважать и любить друг друга. Много журналистов или знакомых спрашивают меня, что я думаю о войне. Для меня, на самом деле, нет плохих наций. Не имеет значения: казах вы, китаец, индиец, француз, американец, украинец, узбек или русский — мы все дети Бога и должны жить в мире, именно поэтому я начал заниматься проектом, когда мне было 25", — признался Димаш Кудайберген. Напомним, Димаш Кудайберген представляет Казахстан на кинофестивале ШОС, который проходит в Индии с 27 по 31 января. Ожидается, что в Мумбаи в эти дни покажут 57 фильмов. В день открытия этого грандиозного мероприятия Димаша представили в качестве одного из членов жюри. На эту же сцену вышли всемирноизвестные знаменитости и легенды кино. В тот вечер зрителей удивил нестареющий Митхун Чакроборти. Нашумевший клип под названием "The Story of One Sky" — сложнейшее произведение с использованием множества музыкальных тем и приёмов — результат трёхлетнего композиторского труда Димаша Кудайбергена, вышел в сентябре прошлого года. Фильм снят по мотивам рассказа, написанного самим Димашем, по его же сценарию. Подробнее о философском сюжете клипа о мире и войне можно почитать здесь.