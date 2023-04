Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена

Фото: кадр из музыкального видео

Вышел новый клип Димаша Кудабергена на музыку его младшего брата Абильмансура под названием "Together", передаёт BaigeNews.kz.

Как и обещал ранее сам исполнитель, совместное творение талантливой семьи можно увидеть на YouTube.

Релиз композиторской работы шестнадцатилетнего Абильмансура Кудайбергена в исполнении его старшего брата Димаша состоялся 22 марта 2023 года. Слова для песни написал Дмитрий Губницкий.

В музыкальном видео "Together" также приняла участие сестра Димаша и Абильмансура Раушан.

"Пой со мной, и мы пройдем через всë... ВМЕСТЕ", — подписал видео Димаш Кудайберген.

Как отмечали ранее фанаты певца, клип напоминает космический блокбастер. Как и любое музыкальное видео Димаша, "Together" — полноценный маленький фильм со своим уникальным сюжетом, наполненный глубоким смыслом.

Начинается он с того, что двое космических путешественников находят жизнь на незнакомой планете

"Когда утро запаздывает, и кажется, что холодная пробирающая ночь бесконечна. Когда думаешь, что ты сбился с пути в этом приземлённом лабиринте повседневности, я точно знаю, что был уже здесь с тобой... Если ты хочешь изменить мир, то начни уже сегодня", — говорится в песне.

Напомним, ещё в начале года Димаш Кудайберген объявил о совместной работе с братом Абильмансуром и сестрой Раушан.

Братишка Димаша несмотря на свой юный возраст — личность уже довольно известная в казахстанском шоу-бизнесе. Впервые публика о нём узнала в 2018 году, когда старший брат опубликовал видео с игрой на домбре 11-летнего Мансура. В 15 лет он выступил вместе с Димашем на концерте в Алматы.

Тогда же Абильмансур исполнил авторскую инструментальную композицию маэстро Рената Гайсина. Кроме того, младший брат кумира миллионов играл на домбре и выступал с оркестром на нескольких мировых концертах Димаша. Некоторые фанаты даже стали называть Мансура "вторым Димашем", поражаясь, насколько похожи братья.

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Ранее нашумевший клип Димаша под названием "The Story of One Sky" — сложнейшее произведение с использованием множества музыкальных тем и приёмов — результат трёхлетнего композиторского труда Димаша Кудайбергена, вышел в сентябре прошлого года. Фильм снят по мотивам рассказа, написанного самим Димашем, по его же сценарию. Подробнее о философском сюжете клипа о мире и войне можно почитать здесь.

Позже кумир миллионов на встрече с фанатами в Китае рассказал о глубоком смысле клипа "The Story of One Sky" и поделился своими мыслями и рассуждениями о войне.