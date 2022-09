Главная

"История одного неба": вышел новый клип Димаша Кудайбергена Сегодня, 10:25 694

Фото: кадр из клипа "The Story of One Sky"

Опубликован новый под названием "The Story of One Sky" — сложнейшее произведение с использованием множества музыкальных тем и приёмов — результат трёхлетнего композиторского труда Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz со ссылккой на dimashnews.com. Фильм снят по мотивам рассказа, написанного самим Димашем, по его же сценарию. О создании музыкального фильма на новую песню рассказывает режиссёр Алина Верипя. Клип делится на несколько частей. Первая из них – детство. Главный герой, его друг и подруга связаны детскими историями и символами вечной дружбы. Однажды друг спасает Главного героя, когда он тонет. Однако, в этой детской истории уже есть конкуренция, ведь мальчики влюблены в одну девочку, и она выбирает одного. Второй переживает некий психологический слом и переносит детские проблемы во взрослый мир тоталитарности и борьбы. Став президентом, Антагонист несёт идею спасительной войны: "Лишь война приведет нас к миру. Любовь в своем сердце могут найти лишь сильнейшие. Вы должны быть достаточно сильны, чтобы подарить миру свободу. Миру, где каждый город, каждый дом едины. Мы поведем всех, кто готов начать эту новую жизнь. Каждому, кто сопротивляется, не место рядом с нами. Я выбираю свободу. Мир открыт передо мной, и я хочу подарить его вам. Война для людей — это путь к единению". Главный герой тоже говорит о единении, о мире, но через призму добра и любви. В процессе боевых действий он растерян, он в шоке, но он должен спасти свою семью – беременную жену (ту самую девочку из детства) и дочку. Попав домой, он испытывает ужас от картины погибших людей и понимает, что его семья тоже погибла. Пережив эту драму, он движется к антагонисту, чтобы отомстить. Однако жена Главного героя выжила с помощью людей, знающих, что именно она должна родить особенного мальчика, способного спасти мир. Это люди разных национальностей и конфессий, которые объединились ради мира. Параллельная линия паломников – это люди разных религий, идущие по тяжелому пути к некоему месту силы, где они смогли бы объединиться и открыть Небесное Око, которое осветит этот мир. Объединившись, они создают общую энергию, в которой и рождается сын Главного героя, как Надежда и Вера в лучшее. Их путь – символ веры в целом, потому что она всегда проходит через испытания. Когда мы идём к истине, мы проходим некие уроки и наш путь к Богу сложен, но возможен, только если мы объединимся. "Этот клип не о войне, он о мире. Война здесь – средство выразить контраст того, что происходит, если мы теряем любовь друг к другу. Он о призыве объединиться, прекратить разделять друг друга по национальному, социальному, религиозному принципу для того, чтобы сохранить жизнь, любовь, дружбу и землю для наших детей", — говорит Алина Верипя. Напомним, премьера авторской композиции артиста "История одного неба" состоялась 23 сентября на сольном концерте Димаша в Алматы. 24 сентября на фан-встрече артиста с поклонниками зрители впервые увидели клип на это произведение.