Разговор в небе: Касым-Жомарт Токаев встретился с Димашем Кудайбергеном

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген разместил в своём Instagram фото с президентом Казахстана. Исполнитель сообщил, что летит вместе с главой государства после важной командировки, передаёт BaigeNews.kz.

"Момент беседы с главой государства Касым-Жомартом Кемелулы в бескрайнем небе после важной командировки!" - подписал снимок Димаш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Ранее сообщалось о том, что Димаш Кудайберген выступил в Лотосовом парке династии Тан в китайском Сиане, где прошла церемония встречи участников саммита "Центральная Азия — Китай".