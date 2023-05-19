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  • Разговор в небе: Касым-Жомарт Токаев встретился с Димашем Кудайбергеном
instagram.com/kudaibergenov.dimash Сегодня, 21:57
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Сегодня, 21:57
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Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Разговор в небе: Касым-Жомарт Токаев встретился с Димашем Кудайбергеном

Димаш Кудайберген разместил в своём Instagram фото с президентом Казахстана. Исполнитель сообщил, что летит вместе с главой государства после важной командировки, передаёт BaigeNews.kz.

"Момент беседы с главой государства Касым-Жомартом Кемелулы в бескрайнем небе после важной командировки!" - подписал снимок Димаш.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Ранее сообщалось о том, что Димаш Кудайберген выступил в Лотосовом парке династии Тан в китайском Сиане, где прошла церемония встречи участников саммита "Центральная Азия — Китай".

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Сегодня, 21:57
77
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