Димаш представил новый музыкальный клип

Фото: Instagram / kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген, 24 мая, в свой день рождения, представил новую музыкальную композицию "Omir", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.com.

Произведение повествует историю жизненного и творческого пути исполнителя от самого начала до его становления артистом, которого знают сегодня.

Музыкальное видео снято в жанре MOOD VIDEO. Во время просмотра клипа зрители перемещаются в небольшую тёмную комнату с проектором, где вместе с Димашем смотрят на самые яркие моменты из его жизни: беззаботное детство, музыкальные конкурсы, заветная победа в "I am Singer", его любимые Dears, знакомства с интересными людьми и незабываемые концерты.

"Omir — это произведение, чьи мелодия и слова впервые прорвались из моего внутреннего мира. Произведение, приуроченное к моему дню рождения. Я посвящаю его всем моим слушателям, сподвигшим меня выстоять и против свирепых волн на водной глади, и против бушующей бури. Это творение о моей жизни", — поделился артист.