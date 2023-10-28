ЧП на шахте имени Костенко: Минздрав отправил группу врачей в Караганду

На помощь коллегам из Караганды, где на шахте имени Костенко произошла авария, отправилась группа врачей от Минздрава, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в составе группы высококлассных специалистов: токсиколог, травматолог-ортопед и нейрохирург.

"Для спасения жизни и здоровья пострадавших горняков оказывается вся необходимая медицинская помощь с привлечением лучших специалистов отрасли. На данное время 18 человек доставлены в Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова, из них 17 госпитализированы на стационарное лечение, 1 пострадавший находится на амбулаторном лечении. 15 пострадавших с отравлением токсическими газами, легкой и средней степени тяжести, без ухудшения состояния получает лечение в отделении токсикологии больницы. Один человек находится в отделении реанимации и интенсивной терапии с политравмой, состояние тяжелое, стабильное, в сознании. Еще один пострадавший получает медпомощь в отделении травматологии, состояние средней тяжести", — говорится в сообщении Минздрава РК.

Напомним, этой ночью в Карагандинской области на шахте имени Костенко, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", произошла трагедия.

По последним данным, на месте ЧП найдены тела 21 рабочего, в шахте остаётся 23 человека. 18 шахтёров госпитализированы.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан. По мнению экспертов, прервать многолетнюю череду ЧП на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" поможет только смена собственника.