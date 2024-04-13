Большая вода в СКО: что происходит в Петропавловске и селах

Из-за масштабных паводков в Северо-Казахстанской области эвакуировано 5358 человек, из них 1544 детей. Остаются подтопленными 943 дома, передаёт BaigeNews.kz.

12 угроз подтопления снято в Петропавловске, Тайыншинский район — 15, село Черниговка — 2, село Красная поляна — 6, село Алабота — 2, село Макашевка — 5, им. Г. Мусрепова — 10, село Новоишимское — 9, село Дружба — 1. Остаются подтопленными 943 дома. Больше всего в Кызылжарском районе — 513. В Петропавловске подтопленными остаются 305 домов.

Всего с 29 марта по 13 апреля в области подтопило 980 домов.

В общем эвакуировано 5358 человек, из них детей — 1544, 28 людей с инвалидностью, одна беременная. 44 человека вернулись домой, из них 8 детей.

В настоящее время в эвакопунктах находятся 1058 человек, из них 222 детей. Остальные находятся у родственников.

Эвакуированы 3459 сельхозживотных, из них уже возвращены хозяевам 272. Количество подтопленных дворовых территорий — 1010.

Наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 162,89 %, Петропавловского водохранилища — 114,78%, Селетинского водохранилища — 99,30 %, Чаглинского — 79,29 %.

Отмечается, что сотовые операторы налаживают работу связи в СКО. После подачи электричества все базовые станции оператора Кселл по городу работают в штатном режиме.

В районе Подгора 1 станция затоплена, проводятся работы с оператором Теле-2 для шеринга через мобильный базовый комплекс.

Что касается сотового оператора Билайн, все базовые станции по городу работают в штатном режиме, 3 станции в Промзоне (по Мусрепова) благополучно восстановлены.

В штатном режиме работают и все базовые станции оператора Теле – 2, кроме 1-го, запитанного от генератора. Также на резиденции Абылайхана развернут мобильный базовый комплекс. Он запущен и обеспечивает связью район Подгоры.

Напомним, ситуация с паводками остается сложной в СКО. Большая вода дошла до областного центра и пригородных сел, в том числе до соседнего с Петропавловском села Бесколь.

Талые воды стремительно зашли и в микрорайоны Петропавловска. Кожзавод и Заречный урок приняли на себя удар большой воды. Эвакуация населения продолжается. С утра в городе наблюдались перебои с электроэнергией и питьевой водой. Люди огромными очередями скапливались у водовозов. Подробности — в репортаже с места событий корреспондента BaigeNews.kz.

Корреспондент BaigeNews.kz побывал в микрорайонах Косогор и Подгора Петропавловска, куда 13 апреля стремительно пришла большая вода, а также посмотрел, какие условия созданы для пострадавших жителей в одном из эвакопунктов. Репортаж доступен по ссылке. Все подробности — в репортаже.

Аким СКО встретился с пострадавшими от паводка жителями. Он сообщил, что все получат компенсацию в полном объеме.