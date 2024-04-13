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Большая вода в СКО: что происходит в Петропавловске и селах

Вчера, 23:40
АВТОР
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BaigeNews.kz Вчера, 23:40
Вчера, 23:40
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Фото: BaigeNews.kz

Из-за масштабных паводков в Северо-Казахстанской области эвакуировано 5358 человек, из них 1544 детей. Остаются подтопленными 943 дома, передаёт BaigeNews.kz.

12 угроз подтопления снято в Петропавловске, Тайыншинский район  15, село Черниговка  2, село Красная поляна  6, село Алабота  2, село Макашевка  5, им. Г. Мусрепова  10, село Новоишимское  9, село Дружба  1. Остаются подтопленными 943 дома. Больше всего в Кызылжарском районе  513. В Петропавловске подтопленными остаются 305 домов.

Всего с 29 марта по 13 апреля в области подтопило 980 домов.

В общем эвакуировано 5358 человек, из них детей  1544, 28 людей с инвалидностью, одна беременная. 44 человека вернулись домой, из них 8 детей.

В настоящее время в эвакопунктах находятся 1058 человек, из них 222 детей. Остальные находятся у родственников.

Эвакуированы 3459 сельхозживотных, из них уже возвращены хозяевам 272. Количество подтопленных дворовых территорий  1010.

Наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 162,89 %, Петропавловского водохранилища   114,78%, Селетинского водохранилища 99,30 %, Чаглинского 79,29 %.

Отмечается, что сотовые операторы налаживают работу связи в СКО. После подачи электричества все базовые станции оператора Кселл по городу работают в штатном режиме.

В районе Подгора 1 станция затоплена, проводятся работы с оператором Теле-2 для шеринга через мобильный базовый комплекс. 

Что касается сотового оператора Билайн, все базовые станции по городу работают в штатном режиме, 3 станции в Промзоне (по Мусрепова) благополучно восстановлены.

В штатном режиме работают и все базовые станции оператора Теле – 2, кроме 1-го, запитанного от генератора. Также на резиденции Абылайхана развернут мобильный базовый комплекс. Он запущен и обеспечивает связью район Подгоры. 

Напомним, ситуация с паводками остается сложной в СКО. Большая вода дошла до областного центра и пригородных сел, в том числе до соседнего с Петропавловском села Бесколь.

Талые воды стремительно зашли и в микрорайоны Петропавловска. Кожзавод и Заречный урок приняли на себя удар большой воды. Эвакуация населения продолжается. С утра в городе наблюдались перебои с электроэнергией и питьевой водой. Люди огромными очередями скапливались у водовозов. Подробности в репортаже с места событий корреспондента BaigeNews.kz.

Корреспондент BaigeNews.kz побывал в микрорайонах Косогор и Подгора Петропавловска, куда 13 апреля стремительно пришла большая вода, а также посмотрел, какие условия созданы для пострадавших жителей в одном из эвакопунктов. Репортаж доступен по ссылке. Все подробности в репортаже.

Аким СКО встретился с пострадавшими от паводка жителями. Он сообщил, что все получат компенсацию в полном объеме.

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