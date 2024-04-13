Аким СКО встретился с пострадавшими от паводка жителями

Во второй школе Петропавловска аким СКО Гауез Нурмухамбетов встретился с пострадавшими от сильного паводка. Сюда заблаговременно эвакуировали жителей посёлка Заречный и Кожевенный, Подгоры, сел Тепличное, Бесколь и Прибрежное, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

"Самое главное, все живы и здоровы. Ведь жизнь человека превыше всего. Глава Государства поручил оказать максимальную помощь пострадавшим", — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что правила утверждены, комиссии созданы. Все получат компенсацию в полном объёме.

Это самый сильнейший паводок в истории нашей области. Это тяжелое испытание для всех.

"Мы сделали все возможное, чтобы защитить наш город от природной стихии. Однако, в этом году к нам пришла очень много воды и продолжает прибывать. Все силы брошены на борьбу с паводком", — отметил аким СКО.

Беда не приходит одна. Вчера областной центр остался без водоснабжения. Гауез Нурмухамбетов отметил, что из-за сильного ледохода потеряли четыре источника электроснабжения на насосной станции первого подъема. Восстановительные работы все еще продолжаются. По поручению Первого заместителя премьер-министра Роман Скляра запустили дополнительный источник водоснабжения. Давление воды в домах постепенно поднимается. Идёт нормализация водоснабжения города.

Ранее корреспондент BaigeNews.kz побывал в микрорайонах Косогор и Подгора Петропавловска, куда сегодня стремительно пришла большая вода, а также посмотрел, какие условия созданы для пострадавших жителей в одном из эвакопунктов.