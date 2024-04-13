Большая вода в Петропавловске: как живут люди в эвакопунктах

Корреспондент BaigeNews.kz побывал в микрорайонах Косогор и Подгора Петропавловска, куда сегодня стремительно пришла большая вода, а также посмотрел, какие условия созданы для пострадавших жителей в одном из эвакопунктов.

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На видео — в ряд расположены кровати с отдыхающими людьми. В обычное время — это просторный спортзал средней школы №2 имени Смагула Садуакасулы, сегодня — это место для ночлега десятков людей, которых паводки оставили без крыши над головой.

По словам директора школы и одновременно начальника штаба Антонины Сачковой, эвакопункт заработал ещё 10 апреля. Сейчас там пережидают войну со стихией 35 человек. В основном это пожилые люди, но есть среди вынужденных постояльцев и школьник, для которого специально оборудовали учебное место для онлайн-уроков.

"Медицинская помощь здесь организована первой поликлиникой. Также работает постоянная сервисная скорая помощь. А медпомощь здесь нужна людям постоянно, потому что они в таком психологическом состоянии, что очень частно вызывают скорую с давлением. Здесь же расположен штаб, в котором есть подразделения учёта и регистрации населения и есть подразделения охраны порядка, есть подразделения оповещения и связи, также в школе организована комната матери и ребёнка. Есть библиотека, книги выложили для людей, чтобы они могли брать читать, чтобы хоть как-то отвлекаться от этой страшной ситуации. В зале, где размещаются люди, есть кровати, тумбочки, питьевая вода. Также выдаем всем средства личной гигиены, которые поступают от волонтёров и людей, которые оказывают помощь, а также от АНК. Например, сегодня 13 апреля таджикский центр оказали помощь для наших людей: привезли одежду по размерам и продуктовые коробки. В них непортящиеся продукты. Люди, когда они будут уже у себя дома, могут приготовить себе еду", — рассказала Антонина Сачкова.

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Игорь Былинкин — один из тех, кому спешно пришлось эвакуироваться из своего дома.

"Всё, чтобы ло нажито долгим и упорным трудом осталось там, — сетует Мужчина. — Такого мы не ожидали: час и всё... полдома нет, как теперь это теперь восстанавливать... Но несмотря на всё это ребята-спасатели молодцы, быстро всё организовали, оповестили, работали и днём и ночью", — поделился Игорь Былинкин.

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Между тем, спасатели ждут ещё одну волну большой воды в СКО и основательно к ней готовятся. В полную мощность работают и коммунальные службы.

"Основные притоки реки Ишим это Джабай и Колутон, которая в Акмолинскую область пришла в рекордные сроки. Теперь ждём, когда вода придёт к нам, поэтому ожидаем ещё вторую волну. И пока не успела уйти эта вода по городу Петропавловску, вторая волна может её догнать. По срокам сложно сказать, как поведёт себя вода. Всего в борьбе с паводками в Петропавловске и пригороде Задействовано более трёх тысяч человек личного состава", — сообщил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, полковник Ерик Сарыбаев. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

Между тем, в Министерстве торговли и интеграции сообщили, что вопрос обеспечения Петропавловска питьевой водой находится на особом контроле.

"По состоянию на 18:30 в город за день завезли 335 тонн воды, каждые 2-3 часа прибывают вагоны и автомобили с бутилированной водой в город, ведется развозка по придомовым магазинам и сетям города. Поставка бутилированной питьевой воды будет вестись непрерывно", — пообещали в ведомстве.

По информации пресс-службы Минобороны РК, в СКО из-за резкого подъёма уровня паводковых вод на реке Есиль произошёл перелив через земляную дамбу близ микрорайона "Хромзавод". В результате произошло подтопление 114 частных жилых домов.

В эти минуты военнослужащие вместе со специалистами департаментов по чрезвычайным ситуациям и полиции продолжают эвакуировать людей в районе кожевенного завода под Петропавловском.

Военные заготавливают мешки с песком, сооружают заграждения на участках вероятного затопления, укрепляют дамбы, занимаются доставкой и разгрузкой гуманитарной помощи. Они помогают в эвакуации жителей населенных пунктов Бесколь, Большая Малышка, Борниевка, Далмовка и Тепличный. Ведут работы по заполнению мешкотары, укреплению объездной дороги близ Петропавловска и усилению дамбы в районе посёлка Заречное. Проводят укладку мешков в поселках Бесколь и Мичурино.

"К мероприятиям привлечены военнослужащие регионального командования "Астана", войсковой части 68665 и бригады территориальной обороны Северо-Казахстанской области. Всего в период с 27 марта по 12 апреля было задействовано 4 959 военнослужащих , более 170 единиц автомобильной техники, 11 вертолётов, 5 военно-транспортных самолетов. Эвакуировано 2 724 местных жителя, перевезено – 828 человек и свыше 136 тонн груза. Заготовлено и уложено более 352 600 мешков с песком", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Петропавловск стремительно пришла большая вода, в двух микрорайонах и прирогоде началась эвакуация. В городе начались перебои с водой и электричеством.