Одна половина жителей остаётся без света и воды, вторую топит: что происходит в Петропавловске

Паводок в Северо-Казахстанской области дошел до областного центра и пригородных деревень. Сейчас в регионе подтоплено более 560 домов, эвакуировано почти три с половиной тысячи человек, передаёт BaigeNews.kz.

В пригородном селе Тепличное плотина не выдержала напор стихии. Населенный пункт расположен буквально в нескольких километрах от Петропавловска. Большая вода практически полностью затопила село. Вчера утром здесь прорвало оградительный вал. Население экстренно эвакуировали. Но не все согласились покинуть свои дома. Они решились выехать лишь тогда, когда иначе чем на лодке уже не выбраться.

Жители стекаются в зону подтопления и лишь издалека наблюдают за тем, как их жилье уходить под воду.

Жители соседнего аула Бесколь сообщают о прибывающей по их улицам воде. Эвакуация продолжается. Талые воды стремительно заходят и в микрорайоны Петропавловска. Кожзавод и Заречный урок приняли на себя удар большой воды.

Жители микрорайона Подгора продолжают не жалея сил и времени укреплять плотину. Любые протечки экстренно закрывают. Уровень пришедшей воды практически сравнялся с высотой дамбы.

"Мы здесь уже не первый день. Спасаем дома как можем. Сами узнали уже, да. Забрали кошек, собак. Мы видим, что правда очень сильный. Но надеемся на лучшее", рассказал горожанин Евгений.

Сейчас в зоне затопления находятся четыре села Кызылжарского района, это Тепличное, Ольшанка, Вишневка и Прибрежное и три микрорайона на окраине Петропавловска. Спасатели обстановку характеризуют как критическая. При этом вода продолжает приступать, создавая угрозу всем населенным пунктам, которые расположены вблизи реки Ишим.

Тем временем в областном центре с самого утра происходят перебои с электроэнергией. И обещанного ещё вчера водоснабжения жители так и не дождались. Люди огромными очередями скапливаются у водовозов.

Ранее сообщалось о ситуации в СКО к этому часу.

Напомним, число эвакуированных жителей во время паводков в Казахстане превысило 102 тысячи человек. В СКО за время паводков эвакуировано 3670 человек. Из них 1123 ребёнка. При этом за последние сутки эвакуировано 1792 человека, из них 642 ребёнка.

В СКО прибыла гуманитарная помощь от АНК. Ранее жителям Петропавловска дали пояснение по поводу отключений света и попросили не паниковать.

Фото: Наталья Волкова