Авария на теплотрассе Степногорска: без тепла остаются ещё четыре дома

Тепловики Степногорска вторые сутки устраняют последствия аварии, оставившей без тепла часть жителей города. По данным горакимата, сейчас идёт работа по восстановлению теплоснабжения в пяти домах, в одном из которых батареи уже потеплели, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас мы стоим на доме 2.40, дом отогрели, сейчас председатель КСК будет проверять поквартирно. Просим жителей отнестись с пониманием, мы работаем без перерывов и выходных", — сообщил аким Степногорска Алпысбай Каиржанов.

По словам коммунальщиков, проблемы с теплом всё ещё остались в четырех домах первого и второго микрорайона города. Степногорская ТЭЦ функционирует в штатном режиме: в работе три энергетических котла и один водогрейный, налаживается гидравлический режим.

"Температура и давление будет доходить до города просим жителей, если есть проблемы с отоплением, обращаться КСК, чтобы подали заявку, аварийные службы будут реагировать и выезжать", — уточнили специалисты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степногорск қаласының әкімдігі (@stepnogorsk_qalasynyn_akimdigi)

В социальных сетях предлагают акимату наградить простыстых рабочих, которые круглые сутки борются с последствиями аварии.

Напомним, часть жителей Степногорска осталась без тепла в квартирах почти на 11 часов. Аварийный порыв произошёл 7 декабря в 21:45 на пересечении улиц Славской и Целиноградской. После того, как порыв на теплотрассе был устранён, к теплу подключили 60 домов.

Отметим, в эти дни эта авария была не единственной. Двое суток просидели без тепла и горячей воды жители 11 домов Шымкента в связи с неисправностью внутриквартальных тепловых сетей теплоснабжения.

Кроме того, из-за подъёма уровня воды в русле реки Хариузовка несколько домов и дворовых территорий жителей Риддера подтопило. Местные власти предложили эвакуировать жителей пострадавших домов, но те отказались. Сейчас воду от подтопленных домов уже откачали, приступили к высушиванию фундаментов.

Между тем, в Павлодаре чуть не замёрзли собаки и кошки в реабилитационном центре для больных и раненных безбомных животных.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня столбики термометров в некоторых регионах Казахстана достигнуть отметки в 46 градусов мороза.