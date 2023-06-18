Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников

Фото: life09.kz

Аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram поблагодарил полицейских и руководство МВД за освобождение сотрудников Kaspi bank, которых взял в заложники вооружённый мужчина, передаёт BaigeNews.kz.

"Хотел бы выразить слова благодарности сотрудникам полиции, руководству МВД и другим, участвовавшим в освобождении заложников в отделении Kaspi bank. Благодаря их слаженным и оперативным действиям удалось обезвредить захватчика. Заложники не пострадали. Они были осмотрены медиками", — написал Женис Касымбек.

Отметим, что аким столицы вместе с министром внутренних дел находился на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в здании Каспий Банка по улице Достык в Астане заперся вооружённый мужчина вместе с посетителями учреждения. Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе Kaspi, сообщив, что посетителей среди заложников нет, в здании только сотрудники.

В МВД уточнили, что заложников семеро, переговорами занимались профессионалы. Операцией лично руководил Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

Затем начался штурм здания, после чего были освобождены все заложники и задержан захватчик. Операция прошла успешно. По данным МВД, всех осмотрели медики, никто не пострадал. Трое заложников с диагнозом "острая реакция на стресс" были осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи, но в госпитализации никто не нуждался. После её завершения министр вышел к журналистам и ответил на вопросы, рассказав, что во время операции применялась шумовая граната и слезоточивый газ. Захватчик обезврежен и доставлен в изолятор.