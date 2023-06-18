Полиция вошла в захваченное здание Kaspi Банка. Четверо заложников свободны

Фото: BaigeNews.kz

Начался штурм здания филиала Kaspi Банка, где неизвестный вооружённый мужчина захватил заложников, передаёт BaigeNews.kz.

Журналист BaigeNews.kz, находящийся на месте происшествия, сообщает, что сначала был слышен хлопок, затем силы подтянулись ко входу и из здания начали выбегать заложники.

"Четверо заложников освобождены", — сообщили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в здании Каспий Банка по улице Достык в Астане заперся вооружённый мужчина вместе с посетителями учреждения. Полиция ведёт переговоры. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Kaspi, сообщив, что посетителей среди заложников нет, в здании только сотрудники.

В МВД сообщали, что заложников семеро, переговорами занимаются профессионалы.