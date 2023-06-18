Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank

Фото: BaigeNews.kz

Захват заложников в Kaspi Банке прокомментировали в МВД РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В заложниках у захватчика находится предположительно 7 человек. Информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности. Также сообщаем, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались. Призываем граждан опираться на информацию из официальных источников. Призываем СМИ не распространять непроверенную информацию", — говорится в сообщении МВД.

Стражи порядка просят жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

Напомним, ранее сообщалось, что в здании Каспий Банка по улице Достык в Астане заперся вооружённый мужчина вместе с посетителями учреждения. Полиция ведёт переговоры. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Kaspi, сообщив, что посетителей среди заложников нет, в здании только сотрудники.

Фото: BaigeNews.kz