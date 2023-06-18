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Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников
О состоянии семерых сотрудников банка, которые оказались в заложниках у вооружённого мужчины рассказали в управление общественного здравоохранения Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
"18 июня мужчина захватил заложников в столичном банке. Раненных нет. Трое заложников с диагнозом "острая реакция на стресс" были осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи. В госпитализации никто не нуждался", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в здании Каспий Банка по улице Достык в Астане заперся вооружённый мужчина вместе с посетителями учреждения. Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе Kaspi, сообщив, что посетителей среди заложников нет, в здании только сотрудники.
В МВД уточнили, что заложников семеро, переговорами занимались профессионалы. Операцией лично руководил Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.
Затем начался штурм здания, после чего были освобождены все заложники и задержан захватчик. По данным МВД, всех осмотрели медики, никто не пострадал. Операция прошла успешно. После её завершения министр вышел к журналистам и ответил на вопросы, рассказав, что во время операции применялась шумовая граната и слезоточивый газ. Захватчик обезврежен и доставлен в изолятор.
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