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BaigeNews.kz Сегодня, 16:48
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Сегодня, 16:48
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Фото: BaigeNews.kz

Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД

Полиция осободила всех заложников из здания Kaspi Банка. Все живы, передаёт BaigeNews.kz.

"Заложники  освобождены!", — говорится в сообщении МВД.

Мужчина, захвативший здание отделения банка, задержан. 

Ранее сообщалось, что в здании Каспий Банка по улице Достык в Астане заперся вооружённый мужчина вместе с посетителями учреждения. Полиция ведёт переговоры. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Kaspi, сообщив, что посетителей среди заложников нет, в здании только сотрудники. 

В МВД сообщали, что заложников семеро, переговорами занимались профессионалы. Затем начался штурм здания.

Видео: BaigeNews.kz
Видео: BaigeNews.kz
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Сегодня, 16:48
332
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