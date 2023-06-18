Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД

Фото: BaigeNews.kz

Полиция осободила всех заложников из здания Kaspi Банка. Все живы, передаёт BaigeNews.kz.

"Заложники освобождены!", — говорится в сообщении МВД.

Мужчина, захвативший здание отделения банка, задержан.

Ранее сообщалось, что в здании Каспий Банка по улице Достык в Астане заперся вооружённый мужчина вместе с посетителями учреждения. Полиция ведёт переговоры. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Kaspi, сообщив, что посетителей среди заложников нет, в здании только сотрудники.

В МВД сообщали, что заложников семеро, переговорами занимались профессионалы. Затем начался штурм здания.