В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка

Фото: BaigeNews.kz

В пресс-службе Kaspi прокомментировали ситуацию с захватом заложников в столичном отделении банка, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет. Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в здании Каспий Банка по улице Достык в Астане заперся вооружённый мужчина вместе с посетителями учреждения. Полиция ведёт переговоры.

Улица оцеплена, людей просят разойтись, съёмка запрещена.

Фото: BaigeNews.kz