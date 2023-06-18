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  • Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Каспий Банка в Астане
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 15:04
1204
Сегодня, 15:04
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Каспий Банка в Астане

В здании Каспий Банка по улице Достык в Астане заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры. Стражи порядка просят жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу", — говорится в сообщении МВД.

 

Видео: t.me/kozachkow
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Сегодня, 15:04
1204
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