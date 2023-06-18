МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен

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После штурма полиции осободили всех захваченных заложников в здании Каspi bank в Астане. Захватчик обезврежен. Об этом сообщили в МВД РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали. Переговоры с захватчиком проводил министр Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией", — сообщили в МВД.

Как сообщает журналист BaigeNews.kz с места события, место происшествия покидают машины спецназа. Сняли оцепление с улицы.

Ранее сообщалось, что в здании Каспий Банка по улице Достык в Астане заперся вооружённый мужчина вместе с посетителями учреждения. Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе Kaspi, сообщив, что посетителей среди заложников нет, в здании только сотрудники.

В МВД уточнили, что заложников семеро, переговорами занимались профессионалы. Затем начался штурм здания, после чего были освобождены все заложники и задержан захватчик.