Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка

Фото: BaigeNews.kz

После успешного завершения операции по освобождению заложников из здания отделения Каspi Банка в Астане министр внутрених дел Марат Ахметжанов ответил на вопросы журналистов, передаёт BaigeNews.kz.

"Все живы-здоровы, пострадавших нет ни среди заложников, ни среди спецназовцев и полицейских. Захватчик также не пострадал. преступник водворён под конвоем в изолятор. Он держал в своих объятьях девушку, которой угрожал. Требования предъявлял разные, незаконные. Я лично переговаривал с ним. Он просил перевести на определённые счета деньги, родственника помочь просил. Мы подключали родственников, в итоге он на уступки не пошёл. Поэтому пришлось провести силовую операцию. Мы применили слезоточивый газ, шумовую гранату. Все обстоятельства будут выяснены в ходе следствия. Был силовой захват", — сказал министр.

Следствие также выяснит, было ли оружие у захватчика боевым и другие подробности. Также не уточняются и статьи уголовного кодекса, по которым задержанному предъявят обвинения.

Ранее сообщалось, что в здании Каспий Банка по улице Достык в Астане заперся вооружённый мужчина вместе с посетителями учреждения. Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе Kaspi, сообщив, что посетителей среди заложников нет, в здании только сотрудники.

В МВД уточнили, что заложников семеро, переговорами занимались профессионалы. Операцией лично руководил Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

Затем начался штурм здания, после чего были освобождены все заложники и задержан захватчик. По данным МВД, всех осмотрели медики, никто не пострадал. Операция прошла успешно.