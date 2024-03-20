40 интернет-казино закрыли в Уральске

По иску прокурора прекращена деятельность 40 интернет-казино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

"В целях профилактики лудомании прокуратурой города Уральска по результатам мониторинга сетей интернет установлены 40 сайтов интернет-казино, осуществляющие свою деятельность, несмотря на их запрет на территории Республики Казахстан. По иску прокуратуры Уральским городским судом №2 деятельность данных интернет-казино прекращена", - говорится в сообщении.

Напомним, главой государства на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" отмечено, что одной из проблем нашего общества является лудомания, где постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города.