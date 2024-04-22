19-летняя дочь Кадырова получила медаль "За заслуги перед Чечней"

19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарик награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт мэрии Грозного.

Отмечается, что "под руководством Табарик Рамзановны проводится масштабная работа по развитию предпринимательства и повышению инвестиционной привлекательности региона".

"Табарик Рамзановна прекрасно проявила себя в качестве учредителя компании "ИРС ГРУПП". Она показала грамотное управление и качественный менеджмент, направленный на повышение качества вверенной ей сферы", — указано в сообщении на сайте мэрии Грозного.

Ранее 18-летний Ахмат Кадыров, сын главы Чеченской Республики стал региональным министром по делам молодежи. Другой сын главы ЧР Адам Кадыров будет курировать батальон имени Байсангура Беноевского.

Когда Адаму Кадырову было 15 лет, ему присвоили звание Героя Чечни, а затем назначили на должность в службе безопасности главы Чеченской Республики.

Кроме того, Рамзан Кадыров сообщал, что его старшая дочь Айшат удостоена звания "Народный артист". Также она стала обладательницей ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.