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18-летний сын Рамзана Кадырова назначен министром

Сегодня, 20:17
АВТОР
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100biografiy.ru Сегодня, 20:17
Сегодня, 20:17
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Фото: 100biografiy.ru

Старший сын главы Чечни, 18-летний Ахмат Кадыров, стал региональным министром по делам молодежи, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов в Telegram. Эту должность он указал при поздравлении с вручением ордена Кадырова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на News.ru.

"Поздравляю моего дорогого племянника, министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова! Мне очень приятно отметить, что, несмотря на молодой возраст, он зарекомендовал себя эффективным и исполнительным представителем команды", — написал Даудов.

До этого сын Рамзана Кадырова был первым заместителем министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. Как отметил Даудов, Ахмат Кадыров вносит значительный вклад в улучшение работы молодёжных организаций, помогает подрастающему поколению и активно участвует в общественной жизни.

Ранее сообщалось, что  другой сын  главы Чеченской Республики  — 16-летний  Адам Кадыров будет курировать батальон имени Байсангура Беноевскогоя. В октябре прошлого года, когда Адаму Кадырову было 15 лет, ему присвоили звание Героя Чечни, а в ноябре назначили на должность в службе безопасности главы Чеченской Республики.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что его старшая дочь Айшат удостоена звания "Народный артист". Также она стала обладательницей ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

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