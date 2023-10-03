Старшая дочь Кадырова Айшат стала народной артисткой Чечни
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его старшая дочь Айшат удостоена звания "Народный артист", передаёт BaigeNews.kz.
Церемония награждения прошла в грозненском Дворце торжеств имени Дагуна Омаева.
"Указом президента России Владимира Путина Валид Гадаев удостоен почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации". Я с удовольствием передал ему награду. Кроме того, вручил Валиду Гадаеву высшую награду Чеченской Республики - орден Кадырова. Здесь же передал Айшат Кадыровой медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Также Указом Главы ЧР ей присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Айшат Кадырова была назначена министром культуры Чечни в октябре 2021 года, когда ей было 22 года. Ранее она была известна как глава модного дома Firdaws.
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