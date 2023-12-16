16-летнего сына Рамзана Кадырова поздравили с новым назначением
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Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров будет курировать батальон имени Байсангура Беноевского, передаёт BaigeNews.kz.
С новой должностью сына Рамзана Кадырова поздравил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Внуку первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, моему дорогому брату Адаму Кадырову доверено курировать батальон имени Байсангура Беноевского. С детства Адам Рамзанович показывал характер настоящего воина, со временем же он зарекомендовал себя как талантливый организатор. Возложенная на него задача ответственна и сложна, но нет никаких сомнений, что он справится с ней на все 100 процентов", — написал чиновник на своей странице в Telegram.
В октябре, когда Адаму Кадырову было 15 лет, ему присвоили звание Героя Чечни, а в ноябре назначили на должность в службе безопасности главы Чеченской Республики.
Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что его старшая дочь Айшат удостоена звания "Народный артист". Также она стала обладательницей ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
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