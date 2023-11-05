15-летний сын Рамзана Кадырова получил важную должность в службе безопасности

Сын Рамзана Кадырова Адам назначен на ответственную должность в службе безопасности главы Чеченской Республики. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель регионального парламента Магомед Даудов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мой дорогой племянник Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службу безопасности главы Чеченской Республики. Адам на деле показал и доказал, что является достойнейшим представителем великого рода Кадыровых и всего чеченского народа. Его отличают твердый, принципиальный характер, искреннее желание и стремление быть полезным для нашей республики и всего Отечества", — написал Даудов, не уточнив, на какую именно должность он назначен.

Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов, поздравляя Адама Кадырова, сообщил о его назначении на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. "От души поздравляю дорогого брата Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики", — написал он в Telegram-канале.

Ранее Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской республики. Позже он получил орден "Дуслык" Республики Татарстан за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

А старшая дочь Кадырова Айшат стала народной артисткой Чечни. В 2021 году Айшат Кадырову назначили министром культуры Чечни. Тогда ей было 22 года. Ранее Айшат Кадырова руководила модным домом.