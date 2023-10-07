15-летнему сыну Рамзана Кадырова присвоили звание героя Чечни

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что его племяннику и сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — 15—летнему Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чеченской республики, передаёт BaigeNews.kz.

"Нет сомнений, дорогой племянник является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремлённого молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну. Как результат, Адам сумел выучить наизусть главную Книгу мусульман — Священный Коран, заслужив высокое звание "Хафиз", — написал Адам Делимханов на своей странице в Telegram.

Он выразил уверенность в том, что Адам "принесёт огромную пользу своему народу и стране, будет верно и неотступно служить интересам Отечества".

Ранее Рамзан Кадыров объявил, что его старшая дочь Айшат удостоена звания "Народный артист". Также он вручил ей медаль "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

В 2021 году, когда Айшат Кадыровой было 22 года, её назначили министром культуры Чечни.

Третья дочь главы Чечни — 20-летняя Хутмат Кадырова стала обладательницей ордена имени Ахмата Кадырова "за огромный вклад в развитие медицины республики".