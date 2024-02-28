14 сотрудников МЧС наказали за ненадлежащее реагирование при землетрясении в Алматы

Стали известны результаты служебного расследования МЧС по факту ненадлежащего реагирования подразделений при землетрясении в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам расследования 14 сотрудников, в том числе 4 руководителя министерства, а также их 5 заместителей, один руководитель подведомственной организации, руководитель территориального подразделения и его заместитель привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В отношении двух руководителей МЧС и ДЧС ограничились ранним наложенным взысканием", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение. Никаких оповещений при этом граждане не получили. Долгое время люди не знали, что им делать после эвакуации - искать убежище или возвращаться домой.

Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.

В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.

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