14 сотрудников МЧС наказали за ненадлежащее реагирование при землетрясении в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Стали известны результаты служебного расследования МЧС по факту ненадлежащего реагирования подразделений при землетрясении в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"По результатам расследования 14 сотрудников, в том числе 4 руководителя министерства, а также их 5 заместителей, один руководитель подведомственной организации, руководитель территориального подразделения и его заместитель привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В отношении двух руководителей МЧС и ДЧС ограничились ранним наложенным взысканием", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение. Никаких оповещений при этом граждане не получили. Долгое время люди не знали, что им делать после эвакуации - искать убежище или возвращаться домой.
Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.
В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.
За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей.
После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.
В Минцифры объяснили причину запоздалых SMS во время землетрясения в Алматы.
Самое читаемое
- За две недели зарабатываю 500 тысяч тенге: казахстанки рассказали о тяжелой работе на плантациях Европы
- Владельца крупного супермаркета осудили в Таразе
- Мамин, Сапиев и Рыпакова получили должности в НОК РК
- Убийство произошло средь бела дня в Астане
- "Очень рискует": спортивный эксперт о назначении Головкина на должность главы НОК