В Минцифры объяснили причину запоздалых SMS во время землетрясения в Алматы

Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек объяснил, почему казахстанцы не получили SMS рассылку о землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что операторы связи в соответствии со статьей 6 Закона РК "О гражданской защите" обязаны делать массовую SMS рассылку. Они ее делают.

"Проблема в технологии, что SMS доходят достаточно медленно, в течение нескольких часов. В режиме ЧС оперативно оповестить граждан о событии, ситуации, чтобы направить их куда-то, предоставить информацию по тому, где они могут найти какие-то условия, невозможно", - сказал Асхат Оразбек.

По его словам, в Казахстане уже имеются наработки системы оповещения с помощью SMS рассылок. Однако на это требуется финансирование государства.

"Технологии есть. Это мгновенные сообщения, которые выходят поверх экрана, каким бы приложением вы не пользовались, если телефон включен, вы получаете это сообщение автоматически, зачастую с тревожным звуком. Такое решение есть и у нас в Казахстане, этот продукт операторами уже разработан, протестирован. Это решение действительно в течение нескольких секунд распространяется в сети оператора, может быть локализовано, точечно, в зависимости от того, где это происходит. Это очень хорошее решение. Сейчас мы с депутатами проговаривали по поводу того, чтобы в статью 6 Закона РК "О гражданской защите" внести норму, которая позволяет такое решение использовать. Со стороны государства требуется финансирование", - подытожил он.

Ранее сообщалось, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.

Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

В Алматы 23 января отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей.

Касым-Жомарт Токаев проведёт совещание по ситуации в Алматы. В ДЧС объяснили, почему не предупредили о землетрясении в Алматы. 44 человека обратились за медпомощью после землетрясения в Алматы. Также сообщалось о пострадавших грудничках во время землетрясения.