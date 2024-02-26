120 сотрудников компании "Westoil Software" вернулись на рабочие места, после забастовки

В компании "Westoil Software" заявили, что начата внутренняя подготовка к проведению набора нового персонала, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы выражаем благодарность всем, кто прислушался к голосу разума и вернулся на рабочие места (всего более 120 человек). Мы заверяем вас, что будем продолжать работать над укреплением финансовой стабильности компании, созданием для вас достойных условий труда, стабильной и своевременной выплаты заработных плат. Уже идет процесс обновления техники предприятия, планируется начало строительство новых теплых боксов для техники и другие улучшения условий труда",- заявляют в компании.

Оставшихся сотрудников призывают последовать примеру вернувшихся и воссоединить команду, которая столько лет работает вместе.

"Мы должны вместе найти конструктивный выход из сложившейся ситуации в рамках правового поля. Вместе с тем, сообщаем, что в настоящее время началась внутренняя подготовка к проведению набора нового персонала. Мы надеемся на ваше благоразумие и предупреждаем об ответственности за совершение противозаконных действий",- сообщили в ТОО “Westoil Software”.

Ранее сообщалось, нефтяники и железнодорожники ТОО "West Oil Software" требуют сравнять их заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ. В ответ АО НК "КазМунайГаз" заявило о готовности в течение трёх лет обновить более 200 единиц техники.

В "КазМунайГазе" посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге. По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками, однако те отказались, потребовав трудоустройства в штат КМГ.

Каракиянским районным судом вынесено решение о признании забастовки незаконной.

21 февраля работодатель распространил обращение к участникам незаконной забастовки. Гражданам предложили до 24 февраля вернуться на рабочие места, иначе их вынуждены будут уволить. 94 человека приступили к работе.

Безработные жители села Жетыбай потребовали, чтобы их трудоустроили на освобождающиеся места в компании Westoil Software.

Жители Мангистауской области призывают бастующих работников ТОО "Westoil Software" подумать о семьях и вернуться к работе, либо освободить места для тех, кто согласен трудиться на предложенных условиях.