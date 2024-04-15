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Жителей ещё одного села эвакуировали в СКО

Сегодня, 07:55
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 07:55
Сегодня, 07:55
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Северо-Казахстанской области минувшей ночью эвакуированы жители ещё одного села, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На данный момент в селе Большая малышка Кызылжарского района спасатели эвакуировали 894 местных жителей, из них 112 детей. Эвакуированные размещены во временных эвакуационных пунктах и у родственников в поселке Пеньково", – сообщили в МЧС.

По данным ДЧС СКО, в регионе подтопленными остаются 1713 домов, 1115 придомовых территорий. В Петропавловске подтоплено 1050 домов в микрорайонах Хромзавод и Подгора. Из них эвакуировано 4552 человека, в том числе 957 детей. 

Паводковая обстановка в области остаётся стабильно сложной. По данным ДЧС, Сергеевское водохранилище заполнено на 153%, перелив через гребень плотины составляет 2 метра 83 сантиметра, снижение – на 20 сантиметров за сутки. 

О том, как эвакуируют жителей СКО с подтопленных территорий, о ситуации на затопленных трассах региона смотрите в репортаже BaigeNews.kz.

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