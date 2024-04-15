Спасатели перевозят людей между Бесколем и Петропавловском на спецтранспорте

Паводок в Петропавловске продолжается. Ранее редакция BaigeNews.kz рассказала о том, что озеро Пёстрое вышло из берегов. Теперь перелив на дороге между городом и селом Бесколь парализовал движение транспорта. Как спасатели перевозили людей с одной стороны на другую? И сколько человек участвовали в эвакуации села Лесхоз? Подробности в репортаже.

По данным ДЧС СКО, в регионе подтопленными остаются 1713 домов, 1115 придомовых территорий. В самом Петропавловске подтоплено 1050 домов в микрорайонах Хромзавод и Подгора. Из них эвакуировано 4552 человека, в том числе 957 детей. За двое суток из микрорайона Подгора спасателями эвакуировано более 100 собак и порядка 40 кошек.

Всего же по области эвакуировано 7477 человек, из них 1852 ребёнка.

Паводковая обстановка в области остаётся стабильно сложной. По данным ДЧС, Сергеевское водохранилище заполнено на 153%, перелив через гребень плотины составляет 2 метра 83 сантиметра, снижение – на 20 сантиметров за сутки.