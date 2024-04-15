В СКО подтопленными остаются 1713 домов, 1115 придомовых территорий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

По словам пресс-секретаря ДЧС СКО Евгения Журавлева, в Петропавловске подтоплено 1050 домов в микрорайонах Хромзавод и Подгора. Из них эвакуировано 4552 человек, в том числе 957 детей. За двое суток из микрорайона Подгора спасателями эвакуировано более 100 собак и порядка 40 кошек.

Всего же по области эвакуировано 7477 человека, из них 1852 ребёнка.

Паводковая обстановка в области остаётся стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 153%, перелив через гребень плотины составляет 2 метра 83 сантиметра. Снижение на 20 сантиметров за сутки.

"Уровень воды в реке Есиль повышается, но уже в Петропавловске, ниже по течению. Выше – постепенно снижается", – сказал Евгений Журавлев на брифинге в СЦК.