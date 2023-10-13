Жителей Экибастуза предупредили о возможных перепадах тепла в квартирах

ТОО "Экибастузтеплоэнерго" предупредило о колебаниях температуры теплоносителя в течение трёх суток, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с массовым подключением потребителей микрорайонов 9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,22,25 к системе центрального теплоснабжения и проведением наладочных работ, а также ввиду инерционности работы системы центрального теплоснабжения, в период до трёх суток возможны колебания температуры теплоносителя", — говорится в сообщении ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

По мере подключения объектов производится регулировка параметров распределения теплоносителя. После запуска всех объектов температура теплоносителя стабилизируется, пообещало ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

В конце сентября в центре Экибастуза прорвало трубопровод. Жители назвали порыв "фонтаном в честь открытия отопительного сезона".

Ранее в министерстве энергетики Казахстана ответили на вопрос о готовности Экибастуза к отопительному сезону.

Напомним, в ноябре 2022 года в Экибастузе произошла коммунальная авария, в городе был объявлен режим ЧС. Жители мёрзли в квартирах и пытались своими силами отогреть дома при 30-градусных морозах.

Правительство Казахстана выделило из резерва 55 миллиардов тенге на ремонт тепловых сетей в Экибастузе, Риддере, Степногорске, Кокшетау, Актау, Семей и Павлодаре.