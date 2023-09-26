  • 27 Сентября, 03:58
  • BAIGENEWS
В 2 раза сократить количество стихийных свалок в Казахстане потребовал премьер
Глава Минздрава прокомментировала проверку медцентра в Караганде
Введут ли в Казахстане карантин, ответили в Минздраве
Азиада - 2023: Казахстанские стрелки принесли второе "серебро"
Женщина и двое детей сгорели в частном доме в Петропавловске
Усилить цифровизацию здравоохранения в регионах поручил Смаилов
Индийский лоукостер запустил рейсы из Дели в Алматы
Тимур Бекмамбетов приехал в Атырау
Азиада -2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября
Высыхающий Каспий показал пилот российской авиакомпании
Десятки рейсов отменили в лондонском аэропорту из-за COVID-19
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Фонтан из прорвавшегося трубопровода залил дорогу в Экибастузе

Вчера, 23:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/ekibasvteme Вчера, 23:34
Вчера, 23:34
261
Фото: instagram.com/ekibasvteme

В центре Экибастуза прорвало трубопровод. Видеокадры с фонтанирующей водой показали местные паблики, передаёт BaigeNews.kz.

"Это фонтан в честь открытия отопительного сезона". Так подписали видео, опубликованное на странице ekibasvteme.

Пользователи Сети пишут, что трубу прорвало в центре города недалеко от акимата. Они оставляют возмущённые комментарии и интересуются тем, насколько действительно город готов к предстоящей зиме.

"Писали же в акимат что такая сварка не пойдет. Так они не слушают".

"Вот как мы готовы к зиме, хоть бы первого ноября дали тепло".

"Если это прямо перед акиматом, то страшно за другие районы".

"Интересно, из-за чего рвануло? Плохая неправильная сварка или трубы такие?"

"Это просто новый фонтан возле акимата".

"Хоть бы зимой всё было нормально. Горячей воды всё лето не было, думали всё будет отлично но что-то страшно опять. Народ будет страдать от холода, без тепла, горячей воды".

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Экибас в Теме 😎 | 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 ™ (@ekibasvteme)

Ранее вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал, что отопительный сезон в Экибастузе и Риддере должен быть запущен вовремя.

Самое читаемое

Наверх