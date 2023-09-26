Фонтан из прорвавшегося трубопровода залил дорогу в Экибастузе

В центре Экибастуза прорвало трубопровод. Видеокадры с фонтанирующей водой показали местные паблики, передаёт BaigeNews.kz.

"Это фонтан в честь открытия отопительного сезона". Так подписали видео, опубликованное на странице ekibasvteme.

Пользователи Сети пишут, что трубу прорвало в центре города недалеко от акимата. Они оставляют возмущённые комментарии и интересуются тем, насколько действительно город готов к предстоящей зиме.

"Писали же в акимат что такая сварка не пойдет. Так они не слушают".

"Вот как мы готовы к зиме, хоть бы первого ноября дали тепло".

"Если это прямо перед акиматом, то страшно за другие районы".

"Интересно, из-за чего рвануло? Плохая неправильная сварка или трубы такие?"

"Это просто новый фонтан возле акимата".

"Хоть бы зимой всё было нормально. Горячей воды всё лето не было, думали всё будет отлично но что-то страшно опять. Народ будет страдать от холода, без тепла, горячей воды".