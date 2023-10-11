Правительство Казахстана выделило 55 млрд тенге на ремонт тепловых сетей в нескольких городах

Правительство Казахстана выделило 55 миллиардов тенге на ремонт тепловых сетей в Экибастузе, Риддере, Степногорске, Кокшетау, Актау, Семей и Павлодаре. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz.

"Разработан график строительства, капитального и текущего ремонта объектов теплоснабжения. Из резерва правительства выделено 55 миллиардов тенге на проведение ремонтов систем теплоснабжения в Экибастузе, Риддере, Степногорске, Кокшетау, Актау, Семее и Павлодаре", - сказала Тамара Дуйсенова.

Она также сообщила, что сейчас реализуется программы "Тариф в обмен на инвестиции". Её цель привлечь инвестиции для обновления коммунальной инфраструктуры.

Планируется привлечь 250 миллиардов тенге. Они будут направлены на ремонт инженерных сетей и повышение заработной платы работников данной сферы.

Также заместитель премьер-министра сообщила, что введена модель Единого закупщика электрической энергии.