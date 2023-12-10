Затопленный участок цеха и рабочие по колено в воде: что сейчас происходит на ТЭЦ в Экибастузе

Аким Павлодарской области Асаин Байханов в социальных сетях показал, что в данный момент реально происходит на ТЭЦ в Экибастузе, где этой ночью произошла авария, передаёт BaigeNews.kz.

Показав видео с затопленными участками станции, аким пояснил, что повреждение уже давно устранили, а сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий — то есть откачивают воду, при этом сам цех работает. По словам акима, параметры тепла в домах экибастузцев снижены, однако теплоснабжение в городе не остановлено.

"Как сообщалось ранее, вчера ночью на ТЭЦ Экибастуза произошло повреждение водопровода предназначенного для золоудаления на водогрейных котлоагрегатах (смыва сгоревшего угля — золы). Повреждение было устранено в течение трёх часов. Сейчас идёт откачка воды с затопленных участков. Цех энергетических котлов при этом работал и работает без сбоев. Вчера же ночью три резервных водогрейных котла были сразу же переключены в рабочий режим на жидкое топливо — мазут. Это стало возможным, благодаря проведённой масштабной работе по ремонту котлов Экибастузкой ТЭЦ в этом году, что дало нам хороший резерв по мощности котлов. Нынешнее повреждение на водяном золоудалении одного из двух цехов никак не может повлиять на остановку теплоснабжения города, а лишь немного снизит температурные параметры. В любом случае, температурные параметры ТЭЦ есть и будут не ниже 63 градусов на подаче с давлением не менее 9 кг/см2", — пообещал Асаин Байханов.

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В акимате отметили, что на данный момент специалисты предпринимают все необходимые меры, чтобы в ближайшие несколько часов поднять температуру теплоносителя до 80-90 градусов.

"Это будет сделано после полной откачки накопившейся воды и перевода водогрейных котлов с мазута на уголь, что сразу же возымеет эффект на температуре подачи", — заявили в акимате.

Между тем, в пабликах также публикуют видео из Экибастуза, где рабочие самоотверженно трудятся, откачивая воду в затопленном цехе. Некоторые комментаторы в соцсетях интересуются, куда были потрачены миллиарды средств, выделенные на модернизацию. Кто-то жалуется на остывающие батареи в квартирах, а кто-то благодарит тепловиков за тяжелый труд в экстремальных условиях.

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Напомним, с крупной аварии на теплосетях Экибастуза, когда властям пришлось объявлять режим ЧС технологического характера, прошёл год.

К слову, это не первая коммунальная авария в Казахстане в эти морозные выходные. В Атырау и пригородных сельских округах из-за низких температур и малых скоростей движения воды в реке Урал возникли проблемы с водоснабжением. У реанимации водоочистных сооружений задействованы водолазы. А из-за аварии на тепломагистрали без тепла остались несколько микрорайонов Актау.