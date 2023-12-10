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В Атырау из-за мороза остановили водозаборные сооружения

Сегодня, 11:48
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azh.kz Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
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Фото: azh.kz

В Атырау возникли проблемы с водоснабжением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ақ Жайык".

КГП "Атырау облысы Су Арнасы" проинформировало жителей города и пригородных поселков о том, что в связи с наступлением морозов и малыми скоростями движения воды в реке Урал, который является источником водоснабжения города и пригородных поселков, образовалось становление льда. 

По этой причине в местах забора воды насосными станциями водозаборных сооружений образовалась шуга. Данное явление стало причиной остановки водозаборных сооружений города. 

В данный  момент все работы выполнены, идет забор воды. Водоснабжение будет восстановлено в течение 2-3 часов. На месте находится заместитель акима области Кайрат Нуртаев, аким города Шакир Кейкин. Ситуация находится на контроле руководства области.

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