В Атырау из-за мороза остановили водозаборные сооружения

В Атырау возникли проблемы с водоснабжением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ақ Жайык".

КГП "Атырау облысы Су Арнасы" проинформировало жителей города и пригородных поселков о том, что в связи с наступлением морозов и малыми скоростями движения воды в реке Урал, который является источником водоснабжения города и пригородных поселков, образовалось становление льда.

По этой причине в местах забора воды насосными станциями водозаборных сооружений образовалась шуга. Данное явление стало причиной остановки водозаборных сооружений города.

В данный момент все работы выполнены, идет забор воды. Водоснабжение будет восстановлено в течение 2-3 часов. На месте находится заместитель акима области Кайрат Нуртаев, аким города Шакир Кейкин. Ситуация находится на контроле руководства области.