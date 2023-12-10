Несколько микрорайонов Актау остались без тепла из-за аварии

В нескольких микрорайонах Актау введены временные ограничения по подаче тепла и горячей воды для ремонта магистрального трубопровода. Об этом в социальных сетях сообщил аким города Улугбек Тналиев, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ГКП "Каспий жылу, су арнасы", на магистральном теплопроводе произошла аварийная ситуация, подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ (@aktau_akimdigi)

Аким города заявил, что выехал на место аварии и в настоящий момент держит ситуацию под контролем.

"Произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 800. В настоящее время на месте аварии работают специалисты и устраняются порыв. Ситуация находится под моим личным контролем", — сказал аким города Улугбек Тналиев.

Глава города указал на место аварии на видео и принёс извинения жителям Актау за временные неудобства. Сотрудники коммунальных служб планируют завершить ремонт до вечера.

В Атырау из-за морозов и малыми скоростями движения воды в реке Урал возникли проблемы с водоснабжением. Этой ночью произошла авария на ТЭЦ в Экибастузе, которую пришлось ремонтировать до пяти утра в 30-градусный мороз.

На неделе жителей напугали аварии на котельной в Щучинске и теплотрассе в Степногорске. Часть жителей Степногорска осталась без тепла в квартирах почти на 11 часов. Коммунальщики до сих пор ликвидируют последствия аварии и налаживают гидравлический режим.

В Павлодаре в ночь с пятницы на субботу чуть не замёрзли собаки и кошки в реабилитационном центре для больных и раненных безбомных животных.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней столбики термометров в некоторых регионах Казахстана достигнуть отметки в 46 градусов мороза.