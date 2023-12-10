Последствия аварии на ТЭЦ в Экибастузе ликвидируют более 100 человек

В Экибастузе продолжают устранять последствия ночной аварии на ТЭЦ. На станции сейчас работают более 100 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ТОО "Эибастузтеплоэнерго", из-за повреждения ночью была подтоплена багерная насосная. Работы начали незамедлительно На данный момент персонал ЭТЭЦ и управления ЧС Экибастуз откачивают воду.

"Кроме того, подготовлен резервный двигатель для замены и последующего запуска багерной насосной станции. В настоящее время в рабочем режиме находятся семь котлоагрегатов станции, а также три водогрейных котла на резервном топливе — мазуте. Станция обеспечена достаточным количество мазута. В ближайшие часы будут завершены работы по запуску багерной насосной, после чего будет обеспечено стандартная работа водогрейных котлов на угле. Температура в тепловых сетях будет повышаться по графику", — сообщили в ЭТЭЦ.

Тепловики отмечают, что в соцсетях появилось мноого недостоверной информации и фотографий по ситуации на Экибастузской ТЭЦ, поэтому горожан просят доверять только официальным источникам.

Напомним, в ночь на 10 декабря станции было выявлено повреждение на золопроводе, которое рабочим удалось устранить в 5:30 утра. Сейчас в специалисты устраняют последствия аварии. Утром жители в соцстехя пожаловались на остывающие батареи. Термомерты в регионе днём показывают 24-26 градусов мороза, ночью температура воздуха достигала 30-градусной отметки.

Между тем, с крупной аварии на теплосетях Экибастуза, когда властям пришлось объявлять режим ЧС технологического характера, прошёл год. Жители опасаются повторения ситуации.