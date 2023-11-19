  • 19 Ноября, 20:44
  • BAIGENEWS

Задержаны мать и её знакомый: в полиции рассказали подробности убийства семилетней Миланы

Сегодня, 20:31
АВТОР
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 20:31
Сегодня, 20:31
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

По делу об убийстве Миланы Давыдовой, которую в Павлодарской области искали более двух суток, задержаны двое подозреваемых: мама девочки и её знакомый, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил Telegram-канал МВД РК, по версии следствия мужчина по просьбе матери ребёнка скрыл следы преступления. 

"Задержанные дали признательные показания. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Работает специализированная группа. На месте находятся руководство ДП, прокуратуры и акимата Павлодарской области", — говорится в сообщении полиции.

 

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