Задержаны мать и её знакомый: в полиции рассказали подробности убийства семилетней Миланы

По делу об убийстве Миланы Давыдовой, которую в Павлодарской области искали более двух суток, задержаны двое подозреваемых: мама девочки и её знакомый, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил Telegram-канал МВД РК, по версии следствия мужчина по просьбе матери ребёнка скрыл следы преступления.