Задержаны мать и её знакомый: в полиции рассказали подробности убийства семилетней Миланы
Сегодня, 20:31
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Сегодня, 20:31Сегодня, 20:31
53Фото: t.me/POLICE_of_KZ
По делу об убийстве Миланы Давыдовой, которую в Павлодарской области искали более двух суток, задержаны двое подозреваемых: мама девочки и её знакомый, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил Telegram-канал МВД РК, по версии следствия мужчина по просьбе матери ребёнка скрыл следы преступления.
"Задержанные дали признательные показания. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Работает специализированная группа. На месте находятся руководство ДП, прокуратуры и акимата Павлодарской области", — говорится в сообщении полиции.
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