Поиски семилетней Миланы: отец девочки считает, что дочь могли похитить

Отец семилетней Миланы Давыдовой, которую вторые сутки ищут спасатели, полицейские и волонтёры Павлодарской области, Александр Колчин в интервью телеканалу "Ирбис-ТВ" рассказал о первых часах с момента пропажи дочери. Мужчина считает, что девочку могли похитить, передаёт BaigeNews.kz.

"Я вообще не знаю, что случилось. Я на джайляу был, когда мне сообщили. Они (супруга с детьми — прим. ред.) ко мне сюда собирались на выходные приехать. И тут мне звонят, говорят: "Милана у тебя?" Нет. "Она пропала". Как пропала? "Не можем найти, ищем-ищем". Я пешком там всё обошёл, до сопки дошёл, кричал, свистел — не откликнулась. Потос утром меня сюда привезли. Участковый — Канат наш. Туда в акимат повезли, допрашивали меня. А вот какие версии? Она же не может свозь землю провалиться, уже всё обыскали, люди помогают искать... Моя версия, може её украли. Может, где-то держат её, не знаю", — поделился опасениями отец.

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По его словам, это не первый раз, когда малышка теряется.

"Первый раз это было — она убегала, потом её догнали, а вот во второй раз что она сделала — не знаю. Говорят, машина какая-то левая приезжала, в деревню, сюда в отделение, заезжала. Вот после этой машины она и пропала", — говорит Александр Колчин.

Напомним в Павлодарской области работает оперативный штаб по поиску семилетней Миланы Давыдовой. Девочку продолжают искать спасатели, полицейские, кинологи, сотрудники местных исполнительных органов и волонтёры.

Милана пропала днём 17 ноября, когда её 39-летняя мама с тремя детьми решила поехать на выходные к супругу в крестьянское хозяйство, расположенное в 15 километрах от села Бескауга. По словам матери, семилетняя Милана отказалась ехать и ушла из дома. В последний раз девочку видели на отделении, расположенном на расстоянии полтора километра от села.

Рост девочки — 128-130 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Милана была одета в жёлтую куртку, трико светло-зеленого цвета, серую кофту и чёрные сапоги.

Ранее волонтёры движения Vita рассказали о том, как из Павлодара около двух десятков машин с добровольцами в 4:30 утра отправились в Бескауга на помощь в поисках Миланы.

Между тем, поиски ребёнка осложняют погодные условия. Из-за штормового ветра в Павлодарской области без электричества остаются 40 населённых пунктов.

По данным ДЧС Павлодарской области, сейчас в поисках Миланы задействовано в общей сложности более более 400 человек и 100 единиц техники.