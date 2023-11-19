В Павлодарской области вторые сутки продолжаются поиски семилетней Миланы

Волонтёры поискового.движения Vita с раннего утра снова вышли на поиски Миланы Давыдовой, потерявшейся в сельской зоне Экибастуза, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщили волонтёры на своей странице в Instagram, добровольцы из Павлодара собирались в 4:30 утра умагазина "Океан", чтобы выехать на подмогу спасателям, полицейским и местным жителям в село Бескауга.

"Несмотря на погодные условия, многие осознают серьёзность ситуации и присоединяются к поискам ребёнка. Огромная благодарность всем неравнодушным, кто пожертвовал, возможно своими планами, выходным днём и выехал вместе с нами в село Бескауга на поиски Давыдовой Миланы. А это около 20 машин только из Павлодара. Наши телефоны просто разрываются от сообщений и звонков. Огромная просьба писать на ватсап, а не звонить, — у нас садятся батарейки", — пишут волонтёры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Волонтёры Павлодара "VITA" 🇰🇿 (@poiskoviki_pavlodara_vita)

Поисковики отмечают, что с момента исчезновения девочки, однако они не теряют надежды найти её живой.

В родительские чаты павлодарцев идет голосовая рассылка с просьбой установить себе в статус фотографию Миланы с информацией о её поисках.

Как прокомментировали в ДЧС Павлодарской области, новостей о девочке пока, к сожалению, нет.

Напомним, девочка пропала днём 17 ноября, когда её 39-летняя мама с тремя детьми решила поехать на выходные к супругу в крестьянское хозяйство, расположенное в 15 километрах от села Бескауга. По словам матери, семилетняя Милана отказалась ехать и ушла из дома. В последний раз девочку видели на отделении, расположенном на расстоянии полтора километра от села.

Рост девочки — 128-130 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Милана была одета в желтую куртку, трико светло-зеленого цвета, серую кофту и чёрные сапоги.

Днём ранее ребёнка искали более 300 человек, 38 единиц техники и один авиаборт.