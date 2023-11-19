Пропавшую в Павлодарской области семилетнюю Милану нашли мёртвой

В Павлодарской области завершились поиски пропавшей более двух суток назад семилетней Миланы Давыдовой. Девочку нашли мёртвой, передаёт BaigeNews.kz.

"К сожалению, труп девочки найден. Поисково-спасательные работы завершены. Остальные подробности у департамента полиции", — сообщили в пресс-службе ДЧС.

Подробности пока не сообщаются.

Напомним, Милана пропала днём 17 ноября, когда её 39-летняя мама с тремя детьми решила поехать на выходные к супругу в крестьянское хозяйство, расположенное в 15 километрах от села Бескауга. По словам матери, семилетняя Милана отказалась ехать и ушла из дома. В последний раз девочку видели на отделении, расположенном на расстоянии полтора километра от села. Отец девочки высказал предположение, что дочь могли похитить.

По тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтёры движения Vita и неравнодушные граждане. В общей сложности ребёнка искали около 500 человек и 100 единиц техники, в том числе авиаборт.